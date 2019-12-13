Убийство Шеремета: суд избирает меры пресечения подозреваемым – онлайн-трансляция

Суд избирает меры пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета

В пятницу, 13 декабря, Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения для подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В частности, избирается мера пресечения для Яны Дугарь. Также будет избираться мера пресечения для Юлии Кузьменко.

Как заявил адвокат Кузьменко Влад Добош, в Генпрокуратуре просят избрать для Кузьменко содержание под стражей без права на залог.

По его словам, ходатайство внесла Генпрокуратура, копия которого находится и него.

Отметим, что в ходе заседания судья отклонил ходатайство прокурора о закрытом заседании.

Ранее стало известно, что Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, а также доброволец Петр Киян и Яна Дугарь задержаны по делу об убийстве Павла Шеремета. Напомним, журналист погиб в Киеве 20 июля 2016-го в результате взрыва авто. Эксперты выяснили, что рванула самодельная бомба.