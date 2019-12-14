На захваченной части Донбасса произошло серьезное ЧП, много пострадавших

На захваченной части Донбасса перевернулся микроавтобус с пассажирами / Reuters

На захваченной боевиками "ДНР" части Донецкой области перевернулся микроавтобус с пассажирами, пять человек получили травмы.

Чрезвычайное происшествие случилось рано утром в субботу, 14 декабря, на трассе Ясиноватая - Горловка, сообщил в свое канале в Telegram так называемый "и.о. главы администрации" Горловки Иван Приходько.

По данным псевдочиновника, микроавтобус выполнял рейс на контрольный пункт въезда-выезда Горловка.

"В 5.40 (4:40 по Киеву - Ред.)… перевернулся Мерседес Спринтер с пассажирами. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Пять человек травмированы…", - поделился Приходько.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке на кладбище прогремел взрыв, пострадали три человека. Представитель так называемой "народной милиции" квазигосударства говорил, что ранены мужчина и две женщины.