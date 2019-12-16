Суд закрыл дело по законам "16 января" и экс-регионалу Ефремову

Голосование Ефремова за законы "16 января" отныне - не преступление / УНИАН

Печерским судом Киева прекращено уголовное дело о диктаторских законах "16 января", фигурантами которого были бывшие депутаты от Партии регионов Александр Ефремов, Сергей Гордиенко и Александр Стоян.

Как сообщает Судебный репортер, решение было принято на основании утвержденного пять лет назад закона.

Защита обвиняемых настаивала на том, что орган досудебного следствия квалифицировал действия их подзащитных как такие, что причинили тяжкие последствия в виде морального вреда. Поэтому, принимая решение, судья сослалась на изменения в законодательстве, принятые 13 мая 2014 года - закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины. Согласно документу, декриминализировались преступления, в которых были обвинены названные лица.

Обвиняемых оправдали, поскольку их действия не принесли материального ущерба, отсутствуют пострадавшие, а исковое заявление носило гражданский характер. Прокурор во время принятия судьей решения возражений не высказывал.

Напомним, бывший председатель Партии регионов в парламенте Александр Ефремов, которого подозревали в государственной измене, освобожден из-под домашнего ареста.

Как ранее сообщалось, 64-летний Александр Ефремов 24 июля вышел из следственного изолятора в города Старобельск в Луганской области, где находился последние несколько лет.