  1. Главная
  3. Украина

Новый глава Института нацпамяти озвучил позицию по польским захоронениям

16 декабря 2019, 21:52

Украина не намерена препятствовать эксгумации.

Антон Дробович
Антон Дробович дал добро на эксгумацию без вандализма / Ukrainian Id

Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что официальная позиция Киева – не препятствовать эксгумации польских захоронений, однако акты вандализма намерены жестко пресекать.

"По блокированию эксгумаций захоронений, я считаю, что такое больше не повторится, потому что это вопрос гуманизма и общечеловеческого уважения. Мы не будем со своей стороны препятствовать и, думаю, что Польша также не будет препятствовать таким процессам. Если такие факты будут происходить, то тут надо привлекать международных посредников, но думаю, что таких фактов больше не будет", - сказал он в интервью телеканалу Прямой.

По словам Дробовича, украинские правоохранители будут бороться с вандализмом, который будет место с любой из заинтересованных сторон.

"Акты вандализма - это обычно провокации. И всем хорошо известно, где сидят конечные бенефициары этих провокаций. Поэтому мы хотим в сотрудничестве с правоохранителями показывать этих людей, чтобы было понятно, что это не хулиганство, а умышленные попытки распространить вражду между народами", - пояснил он.

Глава организации подчеркнул, что Киев готов сотрудничать со всеми, кто апеллирует историческими фактами, а не оценками и суждениями.

"Я бы хотел, чтобы наконец, был выпущен совместный украинско-польский учебник. Я думаю, мы его создадим, так или иначе, с участием Института нацпамяти Польши, или без него", - добавил Дробович.

Как ранее сообщалось, Украина разрешила Польше возобновить работы по эксгумации польских захоронений в Украине.

Напомним, в Варшаве во время совместной пресс-конференции с президентом Польши, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, о чем польский коллега Анджей Дуда просил его в начале июля.

Польша вандализм эксгумация новости Украины и мира Антон Дробович
Сейчас вы просматриваете новость «Новый глава Института нацпамяти озвучил позицию по польским захоронениям». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:11
Покроактриса сверкнула ухоженными попой и грудью на фото
21:52
Новый глава Института нацпамяти озвучил позицию по польским захоронениям
21:37
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: "революция" в любви и чреда неудач
21:30
Сериал Відморожений: 1, 2, 3, 4 серия смотреть онлайн 16-12-2019 Видео
21:22
Yuna 2020: полный список номинантов
21:16
"Страшный сон": Кулеба рассказал о состоянии своих детей после жуткого ДТП
21:14
В центре Киева готовят новые акции протеста: чего хотят митингующие
21:14
Суд закрыл дело по законам "16 января" и экс-регионалу Ефремову
20:55
"Бумажка" - беда": в ГМС рассказали о революционном решении
20:46
Вхід заборонено: пассажиры столкнулись с жуткими неудобствами в метро Киева
20:38
У Вакарчука придумали собственный план деоккупации Донбасса
20:06
День Варвары 2019 – что делать и как молиться о счастливом браке Видео
20:00
Легализация игорного бизнеса: что предлагают нардепы
20:00
"Этого делать нельзя": генерал предупредил Зеленского о новом Приднестровье
19:54
Министр культуры пояснил увольнение Марины Порошенко из культурного фонда
19:41
"Ты что творишь?": Тина Кароль завела пикантным снимком
19:34
Убийство Шеремета: адвокат подозреваемой Дугарь сделал ошеломляющее заявление
19:21
Милованов и Малюська поставили на место Мосийчука после заявления об их отставке Видео
19:17
Верховный суд принял важное решение в отношении УПЦ
19:15
"Жму руку!" Зеленский поддержал атакованного фанатами Зозулю
18:38
Избиение депутата от Слуги народа в Суммах инсценировала СБУ
18:35
Путин и Меркель "за спиной" Киева обсудили транзит газа: все подробности
18:32
Алан Бадоев снял эротический клип Палала для Kazka Видео
18:24
Шахтер узнал соперника в плей-офф Лиги Европы - известный тренер прокомментировал результат жеребьевки
18:07
"Гребанный треш": следователь по делу об убийстве Шеремета внезапно ушел в отпуск
18:01
Во Франции рассказали, поедет ли Макрон в Москву на День Победы
17:59
В Киеве найден мертвым пропавший подросток: возможная причина смерти
17:58
Голая победительница Холостяка засветила сочные формы
17:46
"Величайший грех": глава Кипрской церкви жестко распек патриарха Кирилла
17:44
Разработчики законопроекта о легализации игорки попали в ловушку, - президент лотерейного оператора.
17:30
Витаминные салаты: рецепты доступных зимних салатов
17:26
"Ультрас – шл*хи": украинец из испанской команды поддержал Зозулю
17:08
Відморожений: Dzidzio раскрыл секрет съемок нового сериала Видео
17:02
"Попытки уклониться": в "ДНР" взбесились из-за инициативы Зеленского
16:43
Звездные войны 9: в последней части возродят Палпатина
16:37
"Закона нет": Пристайко указал на важный нюанс с "формулой Штайнмайера"
16:32
"Ехай нах*й": Экс-нардеп рассказал о грядущей отставке Милованова и Малюськи
16:10
В Харькове Lanos убил двух пешеходов
16:02
"Идиотический маразм": Брухунова загнобила российское издание Видео
16:00
"Боевики "Л/ДНР" защищают от Зеленского": нардеп от партии Медведчука пофантазировал на ТВ Видео
15:48
"Ментовской беспредел": полиция пришла в квартиру Мухарского из-за наркотиков
15:40
В Киеве "вжарят" морозы: синоптик напугал прогнозом на Рождество
15:32
В Red Hot Chili Peppers вернулся легендарный гитарист Джон Фрушанте
15:30
Прозрачный гонщик стал главным героем клипа Поляковой Видео
15:25
"Вышвырнут в Модор": сбежавший Бабченко заныл из-за депортации из Израиля
15:12
Никаких договоренностей: в Нафтогазе отпровергли соглашение с Газпромом по транзиту
14:47
Никаких иностранцев и налоги: как изменили законопроект о рынке земли
14:45
В Слуге народа объяснили подоплеку закона Зеленского о децентрализации Украины
14:10
В НАТО рассказали, как и где активно шныряют российские подлодки
14:05
На Тернопольщине школьный автобус попал в ДТП, есть жертва Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять