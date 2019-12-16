Новый глава Института нацпамяти озвучил позицию по польским захоронениям

Антон Дробович дал добро на эксгумацию без вандализма / Ukrainian Id

Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что официальная позиция Киева – не препятствовать эксгумации польских захоронений, однако акты вандализма намерены жестко пресекать.

"По блокированию эксгумаций захоронений, я считаю, что такое больше не повторится, потому что это вопрос гуманизма и общечеловеческого уважения. Мы не будем со своей стороны препятствовать и, думаю, что Польша также не будет препятствовать таким процессам. Если такие факты будут происходить, то тут надо привлекать международных посредников, но думаю, что таких фактов больше не будет", - сказал он в интервью телеканалу Прямой.

По словам Дробовича, украинские правоохранители будут бороться с вандализмом, который будет место с любой из заинтересованных сторон.

"Акты вандализма - это обычно провокации. И всем хорошо известно, где сидят конечные бенефициары этих провокаций. Поэтому мы хотим в сотрудничестве с правоохранителями показывать этих людей, чтобы было понятно, что это не хулиганство, а умышленные попытки распространить вражду между народами", - пояснил он.

Глава организации подчеркнул, что Киев готов сотрудничать со всеми, кто апеллирует историческими фактами, а не оценками и суждениями.

"Я бы хотел, чтобы наконец, был выпущен совместный украинско-польский учебник. Я думаю, мы его создадим, так или иначе, с участием Института нацпамяти Польши, или без него", - добавил Дробович.

Как ранее сообщалось, Украина разрешила Польше возобновить работы по эксгумации польских захоронений в Украине.

Напомним, в Варшаве во время совместной пресс-конференции с президентом Польши, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, о чем польский коллега Анджей Дуда просил его в начале июля.