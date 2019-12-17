"Дело заказали": генерал Марченко вышел на свободу

Сегодня Дмитрия Марченко выпустили из СИЗО / УНИАН

Во вторник, 17 декабря, генерал, начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины Дмитрий Марченко вышел на свободу.

Марченко решил выпустить из следственного изолятора Печерский райсуд Киева после внесения залога, пишет УНИАН.

По данным агентства, генерал сказал, что дело против него заказал один из производителей бронежилетов, и оно полностью сфальсифицировано. Также Марченко утверждал, что его держали под стражей для психологического давления.

Напомним, Дмитрия Марченко - подозреваемый в уголовном производстве по факту закупки некачественных бронежилетов для украинской армии. Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 76 млн гривен.

Позже сумму залога уменьшили до 20 млн гривен. Потом появилась информация, что экс-президент Петр Порошенко дал 19 млн гривен на залог за генерала.