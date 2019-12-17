Гибель митингующего: в полиции рассказали все подробности о смерти мужчины

Скорая помощь / УНИАН

В полиции Киева рассказали подробности о погибшем в центре столицы мужчине. По словам главы киевской Нацполиции Андрея Крищенко, погибший не имел отношения к стычке под стенами Верховной Рады.

"Личность установлена - гражданин 79 года рождения. Скорая его забирала с адреса улица Институтская, 16. Ему предоставлялась помощь. Это было более чем за час до последнего столкновения", - рассказал во время брифинга Крищенко.

При этом он отметил, что предварительно мужчина умер от сердечной недостаточности. Кроме того, руководитель полиции Киева указал, что родные подтвердили плохое самочувствие мужчины.

2Во время общения с его родными они объяснили, что ночью ему тоже было плохо. Завтра будет вскрытие и будет окончательно установлена причина смерти, а также обстоятельства, которые к этому привели", - подытожил Крищенко.

Как ранее сообщал Главред, бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил о смерти одного из митингующих, избитых правоохранителями во время столкновений возле Верховной рады.