  1. Главная
  3. Украина

Гибель митингующего: в полиции рассказали все подробности о смерти мужчины

17 декабря 2019, 23:36

Андрей Крищенко заверил, что правоохранители не причастны.

Скорая помощь
Скорая помощь / УНИАН

В полиции Киева рассказали подробности о погибшем в центре столицы мужчине. По словам главы киевской Нацполиции Андрея Крищенко, погибший не имел отношения к стычке под стенами Верховной Рады.

"Личность установлена - гражданин 79 года рождения. Скорая его забирала с адреса улица Институтская, 16. Ему предоставлялась помощь. Это было более чем за час до последнего столкновения", - рассказал во время брифинга Крищенко.

При этом он отметил, что предварительно мужчина умер от сердечной недостаточности. Кроме того, руководитель полиции Киева указал, что родные подтвердили плохое самочувствие мужчины.

2Во время общения с его родными они объяснили, что ночью ему тоже было плохо. Завтра будет вскрытие и будет окончательно установлена причина смерти, а также обстоятельства, которые к этому привели", - подытожил Крищенко.

Как ранее сообщал Главред, бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил о смерти одного из митингующих, избитых правоохранителями во время столкновений возле Верховной рады.

видео Верховная Рада митинг нацполиция Андрей Крищенко
Сейчас вы просматриваете новость «Гибель митингующего: в полиции рассказали все подробности о смерти мужчины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:01
Убийство Шеремета: полиция отрицает информацию о противоречиях
17 декабря, вторник
23:52
Путин и Макрон за спиной Зеленского пошушукались по поводу газа: подробности
23:36
Гибель митингующего: в полиции рассказали все подробности о смерти мужчины Видео
23:31
В Крыму пособник оккупантов попал в громкий коррупционный скандал
23:12
"Положено начало": популярный в РФ ведущий высмеял интервью Зеленского пропагандистам Кремля Видео
23:03
Драка под парламентом: Геращенко пригрозил ответственностью
22:41
В МИД ополчились против "зигующего" дипломата: что ждет Марушинца
22:26
ЕС выделит средства на образование в Украине: названа сумма
22:17
Разумков озвучил новый метод достижения мира на Донбассе
22:00
"Октябрьская температура": в Киеве установлен новый погодный рекорд
21:52
В МОН одобрили новые правила приема в вузы: что изменится
21:45
"Делают шоу": подозреваемая в убийстве Шеремета написала трогательное письмо его маме
21:32
"Причина для Путина": россияне готовы уйти с Донбасса - американский дипломат
21:30
Жуткое ДТП в Харькове: в деле Зайцевой произошел неожиданный поворот
21:25
Сериал Відморожений: 5, 6, 7, 8 серия смотреть онлайн 17-12-2019 Видео
21:16
"Не голоса фермеров": Зеленский распек старые "элиты" из-за драки под Радой
21:09
Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи: сколько получим
21:05
Блюдо раздора: мужчина "спалился" перед женой на сексе с другой из-за борща
20:58
США отреагировали на столкновения под Радой Фото
20:52
Сенат США поддержал санкции против Северного потока-2: все подробности
20:31
"Нужно лучше было воспитывать": Звиробий резко ответила на слова отца Зеленского Видео
19:58
"Путин – Хубло": в РФ вышла газета с фото Зеленского и рекламой Hublot на передовице
19:52
Россия изменится при одном условии - астролог
19:49
"Он в любой момент бросит эту фигню": отец Зеленского ошарашил заявлением
19:48
"Больше не услышим его чаечку": Мопс дядя Пес умер – что со стримами Видео
19:23
"С блекджеком и шлюхами": мужчина похитил деньги у внука крестной и поплатился
19:22
"Дело заказали": генерал Марченко вышел на свободу
19:21
Аномальное тепло: синоптики удивили прогнозом
19:12
"Для таких дегенератов": глава Нацкорпуса "дал в лоб" журналисту Видео
18:52
"Аварийная просадка": на мосту Патона в Киеве сегодня ограничат движение
18:43
Кабмин ищет главу госагентства спорта через work.ua
18:38
Стычки под Радой: стала известна судьба задержанных участников акции протеста
18:28
"Страшная авария": на Сумщине грузовик протаранил поезд Фото
18:15
Барселона - Реал: где смотреть и прогнозы на матч
18:04
Сериал Ты 2 сезон: дата выхода и трейлер Видео
18:04
В Слуге народа рассказали, почему Киев отменит особый статус Севастополя
18:01
Комаровский раскрыл неожиданные свойства вазелина Фото
17:56
СМИ назвали имя возможного нового посла США в Украине
17:48
Боевой задор: в Польше размахивающий пистолетом украинец добивался зарплату
17:48
"Реформе быть": "слуга народа" рассказал о последствиях отказа от рынка земли Видео
17:48
Ярмоленко может получить звездного одноклубника из Реала
17:25
Барселона - Реал: Месси сравнил Азара и Роналду
17:21
"Идите воевать, гады": отец Зеленского распек митингующих
17:15
Баканов сказал, кто "кормит" пранкера Джокера
17:13
Кива "откосил" от тюрьмы через лечение в психбольнице - расследование Видео
16:51
Молитва в День святого Николая – как вымолить удачу, любовь и деньги Видео
16:49
Зозуля и другие игроки были возмущены поведением фанатов Райо - тренер Альбасете
16:37
В "ЛНР" боевики заявили о расширении границы на всю Луганскую область
16:25
Звездный путь: Пикар 2 сезон: дата выхода
16:25
Стычки под Радой: экс-нардеп сообщил о гибели митингующего Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять