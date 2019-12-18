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Убийство Шеремета: полиция отрицает информацию о противоречиях

18 декабря 2019, 00:01

Правоохранители уверяют, что противоречий в обнародованных результатах расследования нет и рассказали, как проходила экспертиза.

Шеремет
Шеремет / Reuters

Правоохранители сообщили подробности проведения экспертиз по делу убийства журналиста Павла Шеремета  и заверили, что информация о возможных противоречиях результатов некоторых экспертиз не соответствуют действительности.

"Эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодное ли для исследования видео, изъятое из камер наблюдения на месте взрыва авто Павла Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом", - говорится в сообщении Нацполиции.

Когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления, назначили необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча.

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В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы.

Следователи Нацполиции также предоставили стороне защиты разрешение на ознакомление с материалами уголовного производства в части, что не повредит досудебному расследованию убийства.

Напомним, подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.

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