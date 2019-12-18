Антоненко рассказал, почему отказался давать показания по убийству Шеремета

Андрей Антоненко (Riffmaster) / УНИАН

Ветеран АТО, военнослужащий и известный рок-музыкант Андрей Антоненко (псевдоним Riffmaster) в категорической форме отказывался давать показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го.

Антоненко считает следователей и других представителей стороны обвинения предвзятыми. Об этом утверждается в заявлении группы правовой защиты в Facebook.

"Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость", - говорится в тексте.

Напомним, ранее Андрей Антоненко написал открытое письмо матери убитого Павла Шеремета, в котором назвал все обвинения со стороны украинских правоохранителей ложью.