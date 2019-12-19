В Минобороны отказались выдавать военным квартиры

Военные смогут приобрести жилье по депозитно-монетарной программе / Reuters

Министерство обороны Украины учреждает депозитно-монетарную программу, которая заменит раздачу военнослужащим новых квартиры и заменит годы ожидания в очередях.

"Подходим комплексно. Работаем как со спросом, так и предложением. Что имеется в виду? Есть очередь более 47 тысяч на постоянное жилье. Есть служебное жилье, служебные комиссии… Все происходит непрозрачно, неэффективно, огромное количество коррупции. Итак, в первую очередь мы переводим в учет все жилье и процессы выдачи жилья в централизованную электронную форму", - сказал заместитель министра обороны Алексей Марценюк на пресс-конференции по презентации программы трансформации Минобороны и ВСУ.

По словам чиновника, из постсоветских стран программа выдачи квартир военнослужащим сохранилась лишь в Украине, а остальные государства перешли на более эффективные формы работы.

"Для новых военнослужащих мы будем отказываться постепенно от раздачи квартир, потому что эта практика, которая очень несправедлива и неэффективна, и из постсоветских стран она осталась только в Украине, — она, скажем так, не работает", — сказал он.

Читайте такжеШпионил в пользу Украины: ФСБ схватила российского военнослужащегоМарценюк акцентировал, что переход на депозитно-монетарную программу позволит решить проблему многолетних очередей, в которых теряли огромное количество времени военные и их семьи.

Минобороны также намерено вести строительство жилья, для этого уже сформирован единый земельно-объектный банк. Будет рассматриваться концепция государственно-частного партнерства для незавершенных объектов строительства, для долгостроев.

Квартирные очереди, отметил чиновник, уже будут закрываться, а фонд штатного должностного жилья, где военные будут находиться на протяжении службы, начнут формировать в ближайшее время.

Напомним, Министерство обороны Украины отрапортовало о встрече захваченных Россией военно-морских судов Никополь, Бердянск и Яны Капу, охарактеризовав их состояние.