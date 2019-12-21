После пожара в колледже Одессы приняли решение по руководству ГСЧС

Пожар в Одессе повлек кадровые чистки / Думская

В Одессе после трагического пожара в колледже, который унес жизни 16 человек,

уволили областное руководство ГСЧС.

Как сообщили в ведомстве, приказами №528 и №529 от 19 декабря уволен начальник и заместитель главного управления ГосЧС в Одесской области — генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак и Михаил Вовк.

Новым главой ГСЧС области с 20 декабря назначен полковник службы гражданской защиты Вадим Шулюк.

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Напомним, одесских ГСЧСников обвиняют в попытке уничтожить документы, которые подтверждают проверки и выдачу разрешений на эксплуатацию помещений колледжа в Одессе, где недавно был пожар, унесший жизни 16 человек.

Как ранее сообщалось, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря вспыхнул смертельный пожар, не было пожарной сигнализации.

Позже стало известно, что в Одессе пожар с 16 погибшими в колледже начался в кабинете заведующего отделением данного учебного заведения.