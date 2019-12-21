Украинских военных заставят изучать английский язык

Военнослужащие ВСУ будут учить английский язык / osvita.ua

С 2020 года будет введено обязательно изучение английского языка среди украинских военнослужащих. Тех, кто покажет максимальные успехи в обучении, ждет карьерный рост.

"Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений", - цитирует ВВС заместителя начальника Генштаба ВСУ Сергея Наева.

По словам военачальника, хороший английский позволит украинским военным ментально стать ближе к западным коллегам и будет способствовать коммуникации.

"Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений", - подчеркнул он.

Как отметил Наев, уровень английского солдаты смогут повысить на специализированных курсах при высших учебных заведениях. Замначальника Генштаба отметил, что сержантам и офицерам, которые знают английский язык, "будут предоставляться преимущества".

Напомним, Министерство обороны Украины учреждает депозитно-монетарную программу, которая заменит раздачу военнослужащим новых квартиры и заменит годы ожидания в очередях.

Как ранее сообщалось, Министерство обороны Украины отрапортовало о встрече захваченных Россией военно-морских судов Никополь, Бердянск и Яны Капу, охарактеризовав их состояние.