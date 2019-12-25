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Везут через Россию: в оккупированном Симферополе продают ели из Прикарпатья

25 декабря 2019, 06:59

В зависимости от высоты дерева ели продают по цене от 4 до более 5 тысяч рублей.

елка, Симферополь
Ели из Прикарпатья заметили в Симферополе / Фото ru.krymr.com

В оккупированном россиянами Симферополе на новогодней ярмарке заметили в продаже новогодние елки, которые производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области.  

Продавец сообщил, что ели на аннексированный полуостров везут через Россию. При этом товар сертифицирован, и у него имеются все соответствующие документы.

"Украинские елки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области. Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем", – цитирует продавца Крым.Реалии.

Мужчина уточнил, что в Симферополе украинские ели продают в трех торговых точках. В зависимости от высоты дерева, ели продают по цене от 4 до более 5 тысяч рублей. 

Ели из Прикарпатья продают в Симферополе
Ели из Прикарпатья продают в Симферополе / Фото ru.krymr.com

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Напомним, ранее сообщалось, во сколько украинцам обойдется елка на Новый год-2020. Кроме того, эксперты назвали благоприятные даты для того, чтобы поставить елку. 

Россия Крым Ивано-Франковская область Елка Новый год новости Крыма
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