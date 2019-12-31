"Страшно-бендеровская ДРГ": в аннексированном Крыму устроили "диверсию"

Крым / Reuters

В аннексированном Российской Федерацией Крыму неизвестные разбросали украинские наклейки. Так, по улицам Ялты разбросали бумажные ракеты, окрашенные в цвета флага Украины.

При этом на наклейках было написано "хлопушки".

"В город определенно просочилась страшно-бЕндеровская ДРГ. Вначале сделали везде желто-голубую иллюминацию, теперь вот добрались и до тротуарной плитки", - говорится в сообщении в Twitter.

Как ранее сообщал Главред, глава Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ РФ Александр Бортников причислил к главным угрозам в аннексированном Крыму "попытки украинских радикалов дестабилизировать обстановку".