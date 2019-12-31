"Поднимают голову": Гончарук пригрозил игорному бизнесу "сеансом убеждения"

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пригрозил, "поднимающим голову" игорным заведениям. По его словам, возможен повторный рейд по нелегальным казино.

"Начинают поднимать голову (азартные заведения, - ред.). Мы это видим. После нового года мы возможно повторим "сеанс убеждения". Мы контролируем ситуацию каждый день", - рассказал глава Кабинета министров в интервью телеканалу Украина 24.

При этом он указал, что возвращение игорного бизнеса не носит массового характера.

"Мы не видим массового возвращения залов. Просто кто-то скрывается. Кто-то какими-то табличками позавешивал эти вывески и пытается скрыть, что они продолжают работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями. Рано или поздно это все прекратится и ко всем дойдут руки", - подчеркнул Гончарук.

Кроме того, он отметил, что правоохранителям выносят предупреждение в случае выявления работающего игорного заведения, а на второй раз уже будут приниматься кадровые решения. Также премьер считает, что такие заведения должны работать по правил или не работать вовсе.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев "стучать" на нелегальный игорный бизнес.