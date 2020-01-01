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Новогодняя ночь-2020: где в Киеве перекроют дороги

1 января 2020, 00:17

В столице продлят время работы метро и наземного общественного транспорта.

Новый год 2020
Новый год 2020 в центре Киева  / Фото УНИАН

В ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года в связи з празднованием Нового года столичный транспорт изменит график. Кроме того, в Киеве перекроют ряд улиц в центре города.

В новогоднюю ночь 2020 в столице будет действовать запрет на движение автомобильного транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка), сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Движение в Киеве будет запрещено:

  • с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020 года;
  • 1 января - с 14:00 до 22:00.

В связи этим был разрешен проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

Новогодняя ночь 2020: как будет ездить наземный общественный транспорт

31 декабря будет продлена работа автобусов, троллейбусов и трамваев. До 05:00 среды, 1 января, в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

  • троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро Лукьяновская;
  • троллейбусы № 16 - от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбусы № 18 - от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Новогодняя ночь 2020: как будет работать метро

Столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на три часа дольше. Кроме того, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков в метро могут ограничить (закрыть) на вход для пассажиров станцию Золотые ворота на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Напомним, по данным социологов большинство украинцев - 67% - проведут новогоднюю ночь 2020 дома, в кругу семьи. 

Ранее Главред разобрался, куда пойти на Новый год 2020 и где провести праздники в Киеве

Киев метро транспорт новости Киева Новый год 2020
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