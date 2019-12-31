Украинцы определились, где встретить Новый год 2020

Новый год 2020 большинство украинцев встретит в кругу семьи / Фото pixabay.com

Украинцы определились с ответом на вопрос, где встретить Новый год 2020. По данным опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, 67% граждан проведут новогоднюю ночь дома, в кругу семьи.

Как сообщили социологи, еще 16,5% респондентов будут встречать Новый год 2020 в гостях у друзей или родственников, 3% - в общественном учреждении или публичном праздновании, 0,5% - "в круге" Интернета, 2% - в одиночестве перед телевизором, 1% - в интересном путешествии по Украине, 1% - за рубежом.

3% украинцев не будут праздновать Новый год 2020, а просто пойдут спать, и еще 6% не решили, что им делать.

Читайте такжеЧто подарить на Новый год 2020 и что нельзя дарить в год КрысыНапомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует провести новогодние праздники в Буковеле.

Ранее Главред разобрался, куда пойти на Новый год 2020 и где провести праздники в Киеве.

К слову, Кабмин увеличил выходные на Рождество - отдохнуть можно будет 4,5,6 и 7 января. Выходные на Новый год 2020 также продлятся четыре дня – с 29 декабря по 1 января включительно. Выходным будет и 25 декабря, среда – католическое Рождество.