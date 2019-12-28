Зеленский поделился, где будет встречать Новый 2020 год

Зеленский встретит 2020 год в Буковеле / Reuters

Президент Владимир Зеленский 28 декабря с рабочим визитом посетил Ивано-Франковскую область, где в ходе общения с журналистами раскрыл место празднования Нового года.

Как сообщает 24 канал, глава государства еще в преддверии праздника намерен вернуться в столицу, однако в канун 2020 года он вновь приедет на Прикарпатье.

"Не скажу, где именно. Буду встречать Новый год здесь, но сначала еще должен вернуться в Киев", – рассказал он.

Позже Зеленский все же признался журналистам, что планирует провести праздничные дни в Буковеле.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент думает встречать Новый год в государственной резиденции Синегора, где ранее проводили этот праздник Петр Порошенко и Виктор Янукович. Также сообщалось, что Зеленскому с супругой составит компанию глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной. По некоторым данным, на Прикарпатье может приехать и премьер-министр Алексей Гончарук.

Разумеется, Зеленский традиционно поздравит украинцев с Новым 2020 годом в канун праздника. Поздравление главы государства будут транслировать украинские телеканалы 31 декабря в 23:55.

Как ранее сообщалось, Зеленский подтвердил, что российский газовый монополист Газпром выплатил Нафтогазу почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, Зеленский выразил искреннее соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы пассажирского самолета в Казахстане 27 декабря.