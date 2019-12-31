Что обязательно нужно сказать, встречая Новый год 2020

Канун Нового года – 5 волшебных слов, приносящих счастье / 1zoom.ru

Канун Нового года нужно провести правильно, утверждают психологи. Это прочистит мозги, настроит на нужный лад и поможет определиться с целями.

Эксперты выделяют 5 слов, которые стоит произнести в канун Нового года. Это немного – но этого достаточно, чтобы перегрузить сознание. Главное – формулировать всё правильно.

К примеру, стоит отказаться от фраз с частицей "не". Вместо "не буду", "не возьму с собой" – сказать о том, чего хочется и что настроен получить.

Итак, 5 волшебных слов, которые нужно произнести в канун Нового года, по версии Psychologies:

благодарю – тут важно четко понимать, за именно благодаришь, а не просто бездумно перечислить всех из вежливости. Благодарить стоит вслух или письменно;

– тут важно четко понимать, за именно благодаришь, а не просто бездумно перечислить всех из вежливости. Благодарить стоит вслух или письменно; прощаю – не желая отпускать свои обиды, человек делает хуже себе самому. Тот, на кого обились, зачастую вообще забыл об этом или плевать хотел. Так что из любви именно к самому себе стоит забыть и забить на обидчиков;

– не желая отпускать свои обиды, человек делает хуже себе самому. Тот, на кого обились, зачастую вообще забыл об этом или плевать хотел. Так что из любви именно к самому себе стоит забыть и забить на обидчиков; отпускаю – если некая овчинка не стоит своей выделки – хватит тратить на нее силы, нервы и время. Проанализируйте, выдохните и отпустите ситуацию. Главное – осознайте пользу такого поступка: в жизни освобождается место для чего-то по-настоящему главного и важного;

– если некая овчинка не стоит своей выделки – хватит тратить на нее силы, нервы и время. Проанализируйте, выдохните и отпустите ситуацию. Главное – осознайте пользу такого поступка: в жизни освобождается место для чего-то по-настоящему главного и важного; беру с собой – перечислите для себя самое главное и важное, что берет с собой. Заодно это напомнит вам, чего ради вы встаете по утрам и так стараетесь по жизни;

– перечислите для себя самое главное и важное, что берет с собой. Заодно это напомнит вам, чего ради вы встаете по утрам и так стараетесь по жизни; получу – здесь важен посыл: именно получу вместо желаю. Такая формулировка наполнена энергией достижения, это отличная внутренняя установка на успех.

Произнеся эти слова, человек оказывает самому себе неоценимую помощь в этот непростой психологический момент – период Нового года, когда старое уходит в тень, а с новым человек до конца еще не определился.

Ранее психолог рассказала, что делать, если нет праздничного настроения. Радостное настроение нужно создавать с самого утра и стараться его поддерживать в течение всего дня.