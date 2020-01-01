"Раскалывайте страну дальше":Томенко предложил лишать гражданства "ватников" и "малоросов"

Николай Томенко раскритиковал поздравление Зеленского / Униан

"Малорос" и "ватник" не могут быть гражданами Украины, громогласно заявил бывший народный депутат Украины Николай Томенко в ответ на слова президента Владимира Зеленского.

Отметим, в своем новогоднем обращении к украинцам Зеленский намекнул, что для него нет разницы между "ватником" и "бандеровцем".

Слова Зеленского возмутили экс-нардепа Томенко.

"Если человек не уважает свою страну, ее историю и язык - он не имеет право быть гражданином этого государства! Настало время для получения или подтверждения гражданства ввести экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции. В мире-193 государства и среди них есть те, в которых "освещены и заасфальтированы улицы. Выбор есть", - все всеуслышание заявил Томенко на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, в комментариях под сообщением Томенко разразилась бурная дискуссия.

"Микола, в тебе вже дах поїхав від політичного забуття? Воно так, дівчину з села можна вивезти, але село з дівчини - ні...пішов ти зі своїми екзаменами...селюк...", - высказался некто под ником Оле Гнат.

"Раскалывайте страну дальше...", - заметила Наталья Возович.

"Ага, і треба ще обов'язково співати Разом нас багато", - добавил Тарас Куга.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступившим 2020 годом.

Поздравление с новым годом Зеленского транслировали почти все украинские каналы.

Глава государства пожелал всем украинцам понимания, единения и мира.

"Давайте помнить, что любить Украину - это любить всех украинцев, где бы они не родились", - подчеркнул лидер.

"В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единной страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей", - сказал Зеленский.