В Киеве на улице найден полностью голый мужчина

Мужчину, обнаруженного в Киеве полностью голым, госпитализировали.
В Киеве на улице нашли полностью голого мужчину, он был в неадекватном состоянии.
Личность голого "неадеквата" не смогли установить, сообщил Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
По его данным, неизвестного госпитализировали.
"Кто-то в новогоднюю ночь пьет шампусик, а кто-то - принимает психотропы... Личность так и не установили, поскольку просто нереально…", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в конце ноября в Шевченковском районе Киева у подъезда одного из домов нашли мертвым почти голого мужчину. Мужчина обнаружен мертвым на ул. Юрия Ильенко, 71.