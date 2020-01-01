В Киеве на улице найден полностью голый мужчина

В Киеве на улице обнаружен полностью голый мужчина / kiev.informator.ua

В Киеве на улице нашли полностью голого мужчину, он был в неадекватном состоянии.

Личность голого "неадеквата" не смогли установить, сообщил Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

По его данным, неизвестного госпитализировали.

"Кто-то в новогоднюю ночь пьет шампусик, а кто-то - принимает психотропы... Личность так и не установили, поскольку просто нереально…", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в конце ноября в Шевченковском районе Киева у подъезда одного из домов нашли мертвым почти голого мужчину. Мужчина обнаружен мертвым на ул. Юрия Ильенко, 71.