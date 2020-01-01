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В Киеве на улице найден полностью голый мужчина

1 января 2020, 16:51

Мужчину, обнаруженного в Киеве полностью голым, госпитализировали.

В столице на улице обнаружен полностью голый мужчина
В Киеве на улице обнаружен полностью голый мужчина / kiev.informator.ua

В Киеве на улице нашли полностью голого мужчину, он был в неадекватном состоянии.

Личность голого "неадеквата" не смогли установить, сообщил Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

По его данным, неизвестного госпитализировали.

"Кто-то в новогоднюю ночь пьет шампусик, а кто-то - принимает психотропы... Личность так и не установили, поскольку просто нереально…", - отмечается в сообщении.

  • В Киеве на улице обнаружен полностью голый мужчина Скриншот видео с facebook.com/KyivOperativ
  • В Киеве на улице обнаружен полностью голый мужчина Скриншот видео с facebook.com/KyivOperativ
  • В Киеве на улице обнаружен полностью голый мужчина Скриншот видео с facebook.com/KyivOperativ
  • В Киеве на улице обнаружен полностью голый мужчина Скриншот видео с facebook.com/KyivOperativ

Ранее сообщалось, что в конце ноября в Шевченковском районе Киева у подъезда одного из домов нашли мертвым почти голого мужчину. Мужчина обнаружен мертвым на ул. Юрия Ильенко, 71.

Киев мужчина голый
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