Милованов пояснил, как правильно оценить новогоднее поздравление Зеленского

Милованов полагает, что новогоднее поздравление Зеленского нужно проанализировать с научной точки зрения / Фото: скриншот

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов высказал мнение, что по поводу новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского возникли некоторые споры, поскольку каждый слова главы государства воспринимал субъективно.

"Достаточно часто наши оценки являются субъективными и предвзятыми. Если нам нравится человек, то мы видим в том, что он делает сильное и хорошее. И не замечаем слабое и плохое. И наоборот, если нам человек равнодушен или не нравится, то мы видим больше негатива и не замечаем что-то хорошее", - написал он в Facebook.

По словам Милованова, для объективного восприятия нужно письменно ответить на ряд вопросов. Во-первых, проанализировать, что было сказано в речи президента. Затем выделить то, что понравилось. Потом остановиться на том, что не понравилось. И в финале сделать общий вывод.

"Интересно сравнить, как ваша оценка речи президента изменится, если вы используете этот подход. Наиболее полезно для меня этот подход проявляется во время интервью и оценки научный статей, которые я реферирую", - отметил министр.

Милованов пожелал украинцам в Новом году объективности и конструктивизма.

Напомним, новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского в буквальном смысле взорвало соцсети. Президент пожелал всем украинцам понимания, единения и мира.

Как ранее сообщалось, в новогоднюю ночь два телеканала - Прямой и Пятый - вместо поздравления президента Владимира Зеленского с Новым годом 2020 показали поздравление экс-президента, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко.