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"Летит ракета": пилот разнес версию о техошибке при крушении самолета МАУ в Иране

9 января 2020, 01:30

Мужчина уверен, что настолько опытный экипаж справился бы с техническими проблемами лайнера.

Крушение самолета МАУ в Иране
Крушение самолета МАУ в Иране / ISNA

Власти Ирана заявили, что причиной ера возле Тегерана стало возгорание двигателя. Пилот украинской авиакомпании считает, что данная версия произошедшего не является достоверной.

Мужчина считает, что самолет был сбит.

"Я не могу комментировать до официальной пресс-конференции, нам это запрещено. Но скажу, что на борту были опытные пилоты. С технической неисправностью они бы справились. Но когда летит ракета, среагировать невозможно", – рассказал пилот МАУ в комментарии Обозревателю.

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При этом он опроверг "на сто процентов" о возможной технической неисправности лайнер.

"Те источники, которые утверждают, что это была техническая неисправность – как минимум сверхнекомпетентные. Я эту версию опровергаю на сто процентов", – объяснил мужчина.

Как ранее сообщал Главред, Украина направит самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы для работы на месте крушения боинг 737 в Иране.

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