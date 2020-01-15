В Киеве в ванне погиб маленький мальчик - СМИ

В Киеве в ванне захлебнулся маленький мальчик, узнали журналисты / УНИАН

В Дарницком районе Киева во вторник, 14 января, в одном из домов в ванне трагически погиб мальчик, которому был год и 9 месяцев.

Ребенок погиб в доме, расположенном на ул. Архитектора Вербицкого, пишет Информатор, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Издание узнало, что мальчик захлебнулся в ванне. По предварительным данным, ребенок погиб после того, как мать оставила его одного.

"…Когда она вернулась, то он уже не подавал признаков жизни. Приехавшие врачи лишь констатировали смерть", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в селе Погребы Тетиевского района Киевской области произошел пожар в жилье, после возгорания были найдены мертвыми три человека: отец, 1993 года рождения, и дети, 2015 и 2016 года рождения.