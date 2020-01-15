В МВД не нашли приказ о награждении Черновол автоматом

Автомат Черновол оказался вне закона / скриншот из видео

Сотрудники Министерства внутренних дел не нашли в архиве документы, которые обосновывают владение экс-нардепа от фракции Народный фронт Татьяны Черновол огнестрельным оружием АК74М 5.45.

По запросу Украинских новостей чиновники не смогли в пятидневный положенный законом срок предоставить копии документов.

"Принимая во внимание, что запрашиваемая информация требует поиска среди значительного количества данных, в соответствии с п. 4 ст. 20 Закона Украины О доступе к публичной информации срок рассмотрения указанного запроса продлен. О результатах рассмотрения запроса будет сообщено дополнительно", — сказано в документе.

Как известно, 9 января 2020 года Черновол опубликовала видеообращение, где она стоит с якобы единственным в стране автоматом АК74М 5.45. Экс-политик утверждает, что глава МВД Арсен Аваков разрешил ей легализовать данное автоматическое оружие.

Как ранее сообщалось, в данном обращении бывшая депутат рассказала о своем "звездном" часе в политике.

Напомним, Черновол порвала Сеть видеороликом, на котором в сексуальном красном коротком платье с автоматом в руках призывает украинцев выйти на протест на Майдан в Киеве.

Ранее Татьяна Черновол объяснила, почему защищает Пашинского.