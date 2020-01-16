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Депутаты повысили лимиты для ФОПов

16 января 2020, 23:11

Данные изменения были предусмотрены в законопроекте.

ФОП
Для ФОП повышен лимит годового дохода / minfin.com.ua

Депутаты Верховной Рады большинством голосов проголосовал за повышение лимитов годового дохода для физических лиц-предпринимателей.

Как свидетельствуют результаты голосования, произошли следующие изменения:

- для 1-й группы лимит годового дохода подняли с 0,3 млн до 1 миллиона гривен;

- для 2-й группы - с 1,5 миллиона до 5 млн;

- для 3-й группы - с 5 млн до 10 млн.

Данные нововведения были предусмотрены в принятом 16 января законопроекте № 1210. Закон также предусматривает нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, и в том числе предусматривает повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.

Как известно, за 2019 год в Украине зарегистрировали 312 211 новых физических лиц-предпринимателей - это на 15% меньше, чем в предыдущем году.

Напомним, осенью 2019-го, президент Украины Владимир Зеленский инициировал введение моратория на проверки физических лиц-предпринимателей (ФЛП) всех категорий - кроме "рисковых" - сроком на 2 года.

Как ранее сообщалось, владелец крупнейшего интернет-магазина Розетка Владислав Чечеткин пообещал свернуть бизнес, если президент подпишет закон, обязывающий предпринимателей использовать кассовые аппараты.

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