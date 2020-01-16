В Слуге народа не поддержали отставку Гончарука – СМИ

В Слуге народа решили не отправлять в отставку Гончарука / пресс-служба Кабинета министров

Фракция Слуга народа в результате голосования не поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука после обнародования скандальных разговоров с министрами с оскорблениями в адрес президента Владимира Зеленского.

"Получили целых 10 голосов. Не видели мы никакой поддержки (отставки Гончарука, - ред), правительство работает. Сейчас вообще менять правительство благодаря каким-то пленкам, которые нарезанные непонятно кем, непонятно для чего ...", - цитируют Украинские новости главу фракции Давида Арахамию.

Ранее в комментарии телеканалу Наш возле Офиса президента Арахамия заявил, что Гончарук уважает главу государства, а опубликованные аудиозаписи с оскорблениями – смонтированная нарезка.

"Нет, [запись не сфабрикована]. Я думаю, что-то там говорил Гончарук, просто нарезка фраз разных людей в разное время, чтобы создать так называемую сенсацию", - отметил он.

Арахамия добавил, что, назвав себя "профаном в экономике", премьер просто продемонстрировал скромность.

"Я айтишник и надеюсь, что кое-что понимаю в этом. Но я всегда говорю, что ничего не понимаю в IT и лучше вы мне расскажите… Насколько я понимаю, это была склейка со стратегической сессии по макрофинстабильности, которая длилась три часа. Всегда есть такой метод, симплификация, когда люди тебе что-то упрощают и объясняют простыми словами причинно-следственные связи", – предположил глава фракции.

Читайте также"Люди где-то извне": СБУ займется скандальными пленками ГончарукаПолитик подчеркнул, что оскорблений в адрес президента он в записях не услышал.

"Я часто присутствую на совещаниях и вижу, как он уважает нашего президента, как они друг друга уважают. Поэтому я говорю, что, если мы будем записывать наш разговор три часа, а потом вырывать из контекста, можно будет сделать чудесную нарезку", – заявил политик.

По словам Арахамии, президент и премьер сами решат свои проблемы и нет необходимости делать из этого шоу.

Напомним, в Сеть выложили полную версию аудиозаписей с беседами, которые вели люди, чьи голоса крайне похожи на голоса премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы правления НБУ Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой

Как ранее сообщалось, накануне в Украине полыхнул скандал - из-за того, что в Сети опубликовали первую часть аудиозаписей разговоров, которые якобы вели премьер Гончарук, министра министр Маркарова и замглавы НБУ Рожкова. Беседы были посвящены неприглядным сторонам экономической ситуации в Украине.