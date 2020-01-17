Авиакатастрофа самолета МАУ: выяснилось, когда тела погибших доставят в Украину

Куршение самолета МАУ в Иране - фото с места трагедии / twitter.com/CGTNOfficial)

В Офисе президента сообщили, что тела украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном, доставят в Украину в это воскресенье, 19 января.

"В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины в Исламской Республике Иран", - говорится в сообщении Офиса президента в пятницу, 17 января.

Мероприятие состоится в аэропорту Борисполь.

Как ранее сообщал Главред, правительство выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране граждан Украины в размере 200 тысяч гривен.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин отметила высокий профессионализм президента Владимира Зеленского и его команды в кризисной ситуации сразу после крушения самолета МАУ в небе над Тегераном.

Ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.