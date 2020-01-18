Депутата поймали в Раде за подбором в смартфоне причесок и татуировок

/ Фото: Facebook/Дмитрий Любота

Народного депутата от Слуги народа Дмитрия Люботу в зале парламента "застукали" за подбором в фоторедакторе смартфона забавных причесок и татуировок.

Как сообщает канал tk.media, политик развлекался во время ответственного голосования, но успевал нажимать пальцем на кнопки.

"В редакторе изменения внешности больше всего его заинтересовало то, как он будет выглядеть в старости, подойдет ли ему другая прическа и татуировки на лице. Эффект старения рассмешил народного депутата, и он решил показать результат изменения фото своим соседям слева и справа", — сообщает издание.

На видео заметно, что депутат занимался одновременно поиском причесок и голосованием за важные законопроекты. На кнопки он нажимал, не глядя.

Напомним, Любота уже не впервые попадает в поле зрения парламентских журналистов. Оказалось, что народные избранники от парламентской фракции Слуга народа приносят с собой в здание Верховной Рады свои игрушки.

Как ранее сообщалось, народный депутат Украины от Слуги народа Ирина Аллахвердиева стала объектом пристального внимания папарацци.