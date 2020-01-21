В Киеве резко ухудшится погода - водителей предупредили об опасности

В Киеве резко ухудшится погода / РБК

По информации Укргидрометцентра, в Киеве в среду, 22 января, ожидается дождь с мокрым снегом.

В связи с ухудшеним погодных условий, Укравтодор призвал водителей быть осторожными из-за вероятности гололеда на дорогах.

Днем будет +3 градуса, а ночью -1. Вечером помимо мокрого снега ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.

Также Киевавтодор похвастался тем, что готов к усилению снега.

"У нас 418 единиц снегоуборочной техники. Призываем водителей быть внимательными на дорогах", – сказано в сообщении.

Ранее синоптик испугала штормовым прогнозом.