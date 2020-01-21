В Киеве резко ухудшится погода - водителей предупредили об опасности

Из-за ухудшения погоды Укравтодор обратился к киевлянам и гостям города.
По информации Укргидрометцентра, в Киеве в среду, 22 января, ожидается дождь с мокрым снегом.
В связи с ухудшеним погодных условий, Укравтодор призвал водителей быть осторожными из-за вероятности гололеда на дорогах.
Днем будет +3 градуса, а ночью -1. Вечером помимо мокрого снега ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.
Также Киевавтодор похвастался тем, что готов к усилению снега.
"У нас 418 единиц снегоуборочной техники. Призываем водителей быть внимательными на дорогах", – сказано в сообщении.