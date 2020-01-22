Ударить по автохамству: стало известно, как вырастут цены на парковку в центре Киева

Парковка / УНИАН

Цена парковки в центре столицы Украины уже в ближайшее время может быть повышена до 50 гривен за час.

Соответствующую информацию на собственной странице в социальной сети Facebook озвучил глава Управления по парковке при киевской мэрии Дмитрий Рахматуллин.

"В 2019 году количество автомобилей в Киеве выросло на 15% по сравнению с 2018 годом. В результате столичные дороги и улицы перегружены. К тому же водители паркуются, как им заблагорассудится, пренебрегая Правилами дорожного движения", - рассказал он.

По его словам, пятикратное подорожание стоимости парковки в Киеве должно справиться с недобросовестными водителями.

"В ближайшее время тариф за парковку планируется увеличить в центральной части города как минимум до 50 гривен в час. Кроме этого, необходимо увеличить штрафы. Все это должно мотивировать водителей искать места на парковках или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте", - написал Рахматуллин.

К слову, на данный момент в центре Киева минимальная цена одного часа парковки составит 10 гривен.

Напомним, ранее в Украине заработали новые правила парковки и правила дорожного движения.