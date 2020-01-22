В резиденции ДУСи под Киевом охотятся на краснокнижных зверей: эколог показал жуткие фото

По словам директора общественной организации Киевский эколого-культурный центр Владимира Борейко, на территории резиденции Залесье в Броварском районе Киевской области охотяися на оленей и лосей, несмотря на запрет.

Эколог опубликовал фото туш убитых животных, которые обгладывают одичавшие собаки.

По словам Борейко, соответствующие фотографии ему предоставили жители соседних сел, которые расположенных рядом с охотничьей резиденцией.

По его информации, по выходным дням в районе заказника Велековское болото в Залесье ведется охота силами нескольких десятков охотников.

"Охота ведется как с облавных вышек, которых в Залесье около сотни, так и с индивидуальных вышек. Так как охотники стреляют по животным будучи пьяными, они делают много подранков, которые потом идут в лес и там погибают. Посмотрите на эти обглоданные бродячими собаками туши диких животных. Здесь не только олени, но и лось, который сейчас занесен в Красную книгу, но его недавно убили охотники в Залесье. Туши этих животных были найдены в кварталах 18, 27, 22 недалеко от заказника Велековское болото в резиденции Залесье", - рассказал он.

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Эколог также опубликовал фото ответа первого заместителя руководителя Офиса Президента Трофимова о ситуации в Залесье.

/ @kekz.ua

Борейко также добавил, что 5 января 2020 года был в "Залесье" и лично слышал больше 40 выстрелов.

Напомним, ранее известный эколог Владимир Борейко рассказал Главреду, какой ущерб был нанесен природе Сухолучья за годы президентства Януковича.