В одной из крупнейших букмекерских контор Украины обыски - СМИ

Полиция / ТСН

Украинские правоохранители в среду, 22 января, нагрянули с обысками в офисах одних из самых крупных букмекерских контор Украины. Так, следственные действия проходят в Favorit Sport и Favorit.

По данным издание AIN.UA, правоохранители также пришли с обысками в дома сотрудников. На данный момент причина неизвестна. Кроме того, не сообщается какое ведомство проводит следственные действия.

При этом Facebook-бот, который консультирует пользователей по выплатам, показывает сообщение о том, что точки закрыты из-за действий правоохранителей.

В то же время, в пресс-службе компании сообщили Лига.net отрицают факт проведения обысков.

"Наземные точки закрыты с декабря. Это старая новость после решения Кабмина", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил об обысках в горсовете.