В горсовете Николаева прошли обыски: мэр назвал причину

Сенкевич / УНИАН

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил об обысках в горсовете.

"Только что мне сообщили, что в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Обыски проходят по постановлению суда", - сообщил Сенкевич в Facebook.

Также мэр отметил, что городская власть будет идти навстречу следствию и предоставит все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами.

"Нам нечего скрывать. Как меня проинформировало руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям", - добавил Сенкевич.

При этом он заявил, что "все подрядные организации, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязательства перед городом, должны ответить за это перед законом".

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