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Новосад поддержала позицию Кабмина о зарплатах чиновников, "курва" - сказали в Сети

22 января 2020, 23:46

Министр образования признала, что формулировка в ее интервью была неудачной.

Анна Новосад
Новосад объяснила свое неудачное высказывание о зарплате / facebook.com/anja.novosad

Министр образования и науки Анна Новосад, которая ранее пожаловалась на маленькую зарплату в размере 36 тысяч гривен, вечером 22 января заявила, что неудачно высказалась.

"Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч, или работа ученых на 0.75 ставки. Я осознаю, что изменений в системе образования и науки не будет до тех пор, пока мы не начнем нормально платить профессиональным людям...", - отметила Новосад на своей странице в Фейсбуке.

При этом Новосад подчеркнула, что поддерживает позицию Кабмина, что зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы.

"Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко.

Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно", - сказала министр образования.

Отметим, эти слова Новосад опять вызвали бурую эмоций в Сети.

"Аня, ринкові умови праці - це справедливий і правильний індикатор. Але ти доросла людина і першочергово погодилася на запропоновані умови співпраці. А з твоїх заяв можна зробити висновок, що твоя поведінка в цьому випадку виглядає не дорослою. Якщо є дискомфорт, завжди можна піти в бізнес чи створити бізнес. Але в бізнесі жорсткі вимоги до здібностей, експертизи і результатів роботи, а не їх імітації і піару. Дякую", - обратил внимание Сергей Ярошенко.

"Пані Міністерка 30 хвилин тому опублікувала на своїй сторінці у ФБ пояснення-оправдовування!То... зпл у 8 000 грн це звичайно "збагачення" і великі статки, а 4 000 взагалі не влаштовує (!), але її міністерські 36 000 грн то найкращий мотиватор для праці у Міністерстві, заради майбутнього щасття вчителів, вихователів, та педагогів ... Логіка залізна!!!", - пишет некая Наталия Васильевна.

"..Є таке файне українське слово - "курва", - высказался Александр Гречко.

"Підкажіть, як власними знаннями зайняти посаду міністра в 29 років, не працюючи ніде, крім цього міністерства?", - спросил  Сергей Шелудько.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время первой встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком, которая состоялась после скандала с записями совещаний, заявил о необходимости предоставить новую концепцию зарплат высокопоставленных чиновников.

"Предоставить мне и Офису президента новую концепцию зарплат всех министерств, ведомств, любых министров и прочих государственных компаний… начальников всех компаний, заместителей всех компаний, с пониманием где мы живем с вами…", — потребовал Зеленский.

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