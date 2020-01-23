Кровавая резня в Киеве: одна из жертв описала свою смерть в дневнике

Убитых девушек нашли в шкафу / Информатор

Жуткое убийство, которое произошло в Киеве в начале января, обрастает все новыми подробностями. Оказалось, что одна из девушек, найденных со своей подругой в шкафу съемной квартиры, вела личный дневник, в котором описала все подробности собственного убийства еще задолго до трагедии.

16-летняя Мария Камынина увлекалась просмотром фильмов ужасов и любила носить темную одежду. Об этом стало известно в эфире программы Касается каждого. Перед Новым годом 2020 девушка написала в Сети мрачное сообщение.

"В тот день, когда я выбрала все неправильно, моя жизнь оборвалась, будто зависла во времени, я жила несколько лет вне ее… Как это случилось? Если это кого-то волнует, то я перескажу в подробностях мое убийство", – написала Мария.

"Все произошло быстро, практически за минуту. Я, уже ни на что не реагируя, лежала в крепких объятиях "убийцы". Поскольку я не могла сдвинуться с места, мне пришло в голову дотянуться до них рукой, хоть дотронуться в последний раз. "Она мертва", – я услышала это из уст Евы, она возмущенно смотрела на Сергея, заплакала, а потом обняла", – такие события описывала девушка в своем дневнике.

При этом родственники убитой считают, что это была вымышленная история. Эксперты, в свою очередь, высказали мнение, что подобные записи могут указывать на то, что девушка знала своих убийц или их окружение, а значит попала в квартиру по доброй воле.

Как сообщал Главред, в квартире, где в шкафу нашли убитых девушек, обнаружили четыре стакана и четыре окурка. Кроме того, хозяйка рассказала жуткие подробности того, как она обнаружила трупы.