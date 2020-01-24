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Дело Шеремета: суд смягчил меру пресечения для медика Дугарь

24 января 2020, 16:23

Круглосуточный домашний арест Яне Дугарь сменили на ночной с 20:00 до 7:00.

Дугарь
Яна Дугарь / УНИАН

В пятницу, 24 января, Печерский районный суд принял решение о ночном домашнем аресте для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета военного медика Яны Дугарь.

Сменив круглосуточный домашний арест на ночной с 20:00 до 7:00, суд частично удовлетворил ходатайство защиты.

В то же время суд не поддержал просьбу защиты Дугарь заменить ее круглосуточный домашний арест на личное обязательство.

Обосновывая свою позицию Дугарь заявила, что сообщила, что, в таком случае, она сможет продолжить военную службу и учебу во Львовском государственном университете физической культуры.

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Напомним, ранее суд решил выпустить фигуранта дела Шеремета ветерана АТО Инну Грищенко из-под стражи под домашний арест.

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