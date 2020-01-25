Экс-мэр Рейкьявика раскритиковал количество машин в Киеве

Йон Гнарр считает, что в Киеве нужно навести порядок с траффиком / Фото: НВ

Бывший мэр Рейкьявика, комик Йон Гнарр заявил, что Киев перегружен из-за огромного количества личных автомобилей на дорогах.

"Я в Киеве меньше дня, но мне кажется, это город с переизбытком личных автомобилей. Вы в этом плане слишком американские, что ли. Рано или поздно это грозит городу коллапсом. Я попробовал немного погулять, но из-за большого количества автомобилей это не очень комфортно", - сказал он в интервью НВ.

По словам Гнарра, в Киеве необходимо разработать систему транспорта, где преимущество будет отдано велосипедам и общественному транспорту. Он считает, что такой транспорт для столицы будет более удобным и экономичным.

Бывший мэр Рейкьявика подчеркнул, что в 2010 году его команда работала над концепцией развития общественного транспорта для сокращения на улицах исландской столицы личных автомобилей.

"Люди от этого только выигрывают, ведь, не испытывая потребности в частном автомобиле, они экономят много средств на что-либо другое. Это уравнивает возможности граждан, сближает их друг с другом. Это делает воздух в ваших городах чище, это экономит городской бюджет", – объяснил он.

Напомним, в Швейцарии в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, один из представителей украинской делегации в первые дни уже успел показать себя с негативной стороны неправильной парковкой.