"Не буду общаться": Венедиктова посоветовала Порошенко не надоедать ей по телефону

Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР / УНИАН

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова обратилась к бывшему президенту Петру Порошенко, который накануне приходил в ГБР на допрос.

"Хочу сообщить Петру Алексеевичу. Я не буду общаться по телефону. И не находите любой другой повод, как обращения граждан. Я не являюсь руководителем органа досудебного расследования, поэтому, пожалуйста, обо всех уголовных производствах, по которым Вы проходите свидетелем, общайтесь со следователями", - заявила Венедиктова в опубликованном видеообращении.

Она также попросила народных депутатов, желающих с ней встретиться, делать это не во время допроса Порошенко.

"Относительно безотлагательного приема депутатов лично мной. Уважаемые народные депутаты, я работаю, у меня расписан график, у меня есть встречи и совещания, я работаю ради интересов и других граждан Украины, а не живу только интересами народных депутатов. И все же решение Конституционного суда четко указывает, что такое неотложный прием народного депутата - это тот, который не может быть отложен на длительное время и осуществляется раньше приема других должностных лиц и граждан. Если Вы считаете необходимым встретиться со мной - давайте встретимся! Но я очень прошу - не делайте это параллельно с допросом гражданина Порошенко", - подчеркнула Венедиктова.

Читайте такжеИгнорирующий допросы ГБР Порошенко провел вечер в кинотеатре

Она отметила, что подобные действия нардепов выглядят как влияние на следственные действия. "К тому же он (Порошенко, – ред.) 27 раз не являлся на допросы", - добавила врио директора ГБР.

Напомним, ранее сообщалось отом, что Порошенко в ГБР закатил истерику и оскорбил полицейских.