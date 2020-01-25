Ребенок в реанимации: под Киевом из-за собаки автомобиль упал в реку

автомобиль полностью ушел под воду / Фото: Информатор

В населенном пункте Ирпень Киевской области автомобиль Hyundai Elantra с ребенком в салоне слетел с дороги в реку Буча из-за собаки, которая внезапно выскочила на проезжую часть.

Как сообщает Информатор, авария случилась около часа ночи.

Водитель уверяет, что ехал вдоль реки в сторону трассы для мотокросса. Дорога была пустая, поэтому ничто не предвещало беды. Однако внезапно на темную трассу выскочила собака. Мужчина попытался увернуться от столкновения с животным, резко вывернул руль и автомобиль упал в реку.

/ Фото: Информатор

Машина сразу начала уходить под воду, но водителю удалось выбраться, вытащив находившегося в салоне девятилетнего ребенка. Пострадавший несовершеннолетний пассажир сейчас находится в реанимации, а характере его травм не сообщается.

Автомобиль полностью ушел под воду, самостоятельно владелец вытащить его не сможет. В ближайшее время эти займутся компетентные службы.

Напомним, в Днепре автомобиль ЗАЗ Ланос на пешеходном переходе наехал на двух мужчин, пострадавшие погибли на месте происшествия.

Ранее стало известно, что вечером 23 января в Днепре водитель на микроавтобусе, по предварительным сведениям, выехал на трамвайные колеи, а потом пытался избежать столкновения с трамваем и наехал на пешеходов. Авария произошла на ул. Ударников, пострадали и госпитализированы четыре человека, среди пострадавших был ребенок.