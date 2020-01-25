В Киеве жителей шокировало необычное сияние в небе

В Киеве замечено сияние / Фото: Facebook/Позняки Осокорки Харьковский

В Дарницком районе Киева жителей взбудоражило таинственное сияние в небе над столицей.

В паблике Позняки Осокорки Харьковский на странице в Facebook местные жители начали активно обсуждать причину, которая могла спровоцировать данное явление.

"Теплицы в Калиновке (в районе Броварской окружной)", – сообщили в Сети.

Некоторые пользователи озвучили гипотезу, что это могут быть последствия взрыва.

Однако старожилы столицы утверждают, что за подобным явлением наблюдают уже на протяжении многих лет.

"Я за этим уже больше 10 лет наблюдаю. С улицы Ревуцкого хорошо видно. Какие теплицы возле Броваров? Так светятся, что аж на Ревуцкого видно?" – пишут в комментариях.

/ Фото: Facebook/Позняки Осокорки Харьковский

Напомним, бывший мэр Рейкьявика, комик Йон Гнарр заявил, что Киев перегружен из-за огромного количества личных автомобилей на дорогах.

Как ранее сообщалось, в Швейцарии в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, один из представителей украинской делегации в первые дни уже успел показать себя с негативной стороны неправильной парковкой.