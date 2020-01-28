Еврокомиссар припугнул Украину отсутствием инвесторов из-за коррупции

Евродепутат отметил, что без борьбы с коррупцией не будет инвестиций / Фото: flickr.com/european_parliament

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи заявил, что для увеличения вливания иностранных инвестиций в экономику Украина должна основательно искоренить коррупцию.

В рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе на совместной пресс-конференции с участием вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля и премьер-министра Украины Алексея Гончарука Варгеи констатировал, что Украина должна добиться реальных результатов реформ, чтобы обеспечить своей экономике процветание.

"Мы рады видеть, что торговля растет стабильными темпами, и мы надеемся продолжать двигаться по этому пути", - отметил он.

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"Но, конечно, в этом направлении главный фактор - это верховенство права, бизнес-среда и искоренение в ней коррупции. В этой связи были сделаны важные шаги на пути создания Высшего антикоррупционного суда, но мы должны продолжать создавать институциональную базу и бороться с коррупцией", - сказал он.

Варгеи подчеркнул, что вопрос независимой судебной системы в Украине обсуждается на самом высоком уровне. Он рекомендовал украинскому правительству продолжить реформы в сфере децентрализации и государственной службы.

Напомним, Гончарук похвастался в Сети, что во время встречи с иностранными бизнесменами в Брюсселе, он заметил высокий интерес к нашей стране со стороны инвесторов.

Ранее Гончарук рассказал, когда Украина будет отвечать критериям членства в Евросоюзе.