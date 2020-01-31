Зеленский давно знает, кто прослушивал Гончарука – СМИ

У Зеленского на столе лежат данные о человеке, который прослушивал Гончарука / Фото: depositphotos

Уже на следующее утро после публикации так называемых пленок Гончарука у президента Владимира Зеленского на столе лежала информация о том, кто организовал прослушивание премьер-министра.

Как сообщает Zn.ua со ссылкой на собственные источники, сведения главе государства оперативно передали МВД и СБУ.

Силовики сразу же доложили президенту, что выяснили, на каком компьютере были смонтированы компрометирующие видеозаписи. Известно, что ролики были созданы на компьютере журналиста расследовательской ТВ-программы, которая выходит на одном из всеукраинских телеканалов.

По сведениям источников, Зеленский давно знает, кто организовал прослушивание в кабинете главы правительства, однако намеренно информацию не разглашает, несмотря на то, что обещал ее обнародовать в течение двух недель после скандала. Инсайдеры твердят, что данные не разглашаются из-за опасений "неконтролируемых последствий для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского".

Напомним, в Сети появились новая порция записей разговоров премьер-министра Алексея Гончарука с чиновниками. Но новых записях Гончарук придумывает, как объяснить представителям Международного валютного фонда украинские экономические реалии.

Также в Сеть выложили полную версию аудиозаписей с беседами, которые вели люди, чьи голоса крайне похожи на голоса премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы правления НБУ Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой.