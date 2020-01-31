  1. Главная
  3. Украина

"Хотел уступить моей маме": посол Израиля оценил поступок Зеленского на форуме памяти Холокоста

31 января 2020, 22:27

Дипломат полагает, что украинский лидер поступил достойно.

Джоел Лион
Джоел Лион похвалил Зеленского / Фото: Lb.ua

Посол Израиля в Украине Джоел Лион заявил, что решение президента Владимира Зеленского уступить места украинской делегации на всемирном форуме Холокоста выжившим жертвам трагедии были встречены Тель-Авивом с пониманием и искренней благодарностью.

Как сообщает Lb.ua, в Израиле это общепринятая практика и свои места также уступили некоторые местные чиновники, в том числе, министр охраны окружающей среды Израиля Зеев Элькин.

"Президент Зеленский, кстати, предложил отдать одно из мест моей маме, но мы не захотели этого делать. Думаю, что не было со стороны вашего президента никакой провокации. Он — друг министра Элькина. А Элькин поступил точно так же", — сказал он.

По словам дипломата, украинского лидера правильно поняли в Израиле. В частности, об этом свидетельствуют результаты переговоров, которые прошли на высшем уровне.

Посол отметил, что критика действий Зеленского в Украине связана с тем, что в стране еще заметны последствия президентской избирательной кампании.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Израиль, но не принял участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.

Позже Зеленский провел встречу с президентом Израиля и напомнил о миллионах жертв Холокоста в Украине.

Израиль Холокост новости Украины и мира Зеленский новости
Сейчас вы просматриваете новость ««Хотел уступить моей маме»: посол Израиля оценил поступок Зеленского на форуме памяти Холокоста». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:00
Стрижки на средние волосы 2020 – самые модные стрижки и горячие тренды фото
22:27
"Хотел уступить моей маме": посол Израиля оценил поступок Зеленского на форуме памяти Холокоста
22:25
"Ртуть в организме": Шокин сделал сенсационное заявление об отравлении и выдвинул обвинение Видео
22:05
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовные "блохи" и перемывание косточек Видео
21:58
Brexit в Великобритании: в Лондоне сожгли флаг ЕС Видео
21:56
В резиденции Трампа во Флориде открыли огонь - что стряслось
21:55
"Куда пропала грудь?": жена Игоря Николаева засветила грудь на пикантных фото
21:12
В РФ улицу назвали именем Путина для привлечения внимания к проблемам ЖКХ
21:11
Жуткий коронавирус: Гончарук приказал срочно готовиться к эвакуации
20:45
Во все тяжкие: юная школьница поругалась с родителями и занялась сексом с первым встречным
20:40
Жареный цыпленок и шашлык: Джонсон закатывает шумное пати - кто приглашен
20:36
Зейн Малик снял клип в Киеве - смотреть, что вышло Видео
20:32
В России сообщили о смерти свидетеля по делу МН17 Цемаха: дочь отрицает
20:29
Эксперт рассказал, разносят ли перелетные птицы коронавирус
20:15
Сериал Корона - шоуранеры закрывают проект
20:00
Понадобится операция: Черновол пожаловалась на жесткое изгнание из ГБР
19:59
Известный кардиохирург рассказал, как не заразиться опасным коронавирусом
19:50
Эксперт рассказал, начнет ли Нафтогаз отключать отопление украинцам за долги
19:39
"Кормилицы": Никитюк без белья засветила возбужденную грудь
19:30
Помпео сделал громкое заявление об отмене санкции против России
19:20
Горбачев недоволен словами Зеленского о виновных в начале Второй мировой войне
18:33
Под Винницей 14-летний водитель устроил смертельное ДТП
18:26
СМИ рассказали, сколько Газпром "отстегивает" Нафтогазу за транзит в 2020-м
17:59
Россия идет на важный шаг из-за коронавируса: начнет работать новый режим Видео
17:57
В Харькове суд возобновил дело против Кернеса по избиению майдановцев
17:56
Украинец записал экспрессивное видео о проблемах с двумя платежками за газ Видео
17:27
Коронавирус в России: стало известно о состоянии заболевших Видео
17:26
Зеленский давно знает, кто прослушивал Гончарука – СМИ
17:20
Заговор против Америки: дата выхода и трейлер Видео
17:11
"Никто не звал": Сюткин прокомментировал запрет на въезд в Украину от СБУ
17:00
Ванна в крови, малыш в шкафу: на Херсонщине мать поиздевалась над младенцем
16:57
"Нужно искать новые пути": эксперт рассказал, как Brexit ударит по Украине
16:56
Вирусолог назвала самый эффективный препарат для защиты от коронавируса
16:42
Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия постер и трейлер онлайн Видео
16:38
В Питере рухнула крыша спортивно-концертного комплекса, есть жертва Видео
16:37
Миллионы и миллионы: аудиторы раскрыли, сколько денег каждый месяц получало руководство Нафтогаза
16:30
Зеленский сделал ЗНО по математике обязательным для всех – есть лазейка Видео
15:47
"Еб*нулись начисто": блогер сообщил о тотальной слежке за украинцами Видео
15:37
"Поза 69, жопец", - Глюкоза разделась на пикантном фото
15:35
"Деньги и секс": эксперт предупредил о новых опасных путях заражения коронавирусом
15:33
"Посещали Китай": на Львовщине двух украинцев отправили в инфекционку Видео
15:30
Зеленский поставил задачи для недопущения проникновения коронавируса в Украину
15:04
Коронавирус добрался до России: стали известны подробности
14:55
Помпео объяснил, в чем заключается важность Украины Видео
14:54
В Голливуде придумали секс-инструктора для порно сцен
14:41
"Пережевали и выплюнули": "слуга народа" объяснил, на кого злится Богдан
14:25
"Стану гвоздем в гроб Путина": Сенцов наехал на "хозяина Кремля"
14:14
Хэнк Муди курит в сторонке: Шурыгина раскрыла количество партнеров
14:11
Выдали маски и изюм: украинка рассказала, как дела с коронавирусом в самом Ухане Видео
13:59
"Смешались в кучу…": турнир ММА в РФ закончился дракой спортсменов и зрителей Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять