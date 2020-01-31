"Хотел уступить моей маме": посол Израиля оценил поступок Зеленского на форуме памяти Холокоста

Джоел Лион похвалил Зеленского / Фото: Lb.ua

Посол Израиля в Украине Джоел Лион заявил, что решение президента Владимира Зеленского уступить места украинской делегации на всемирном форуме Холокоста выжившим жертвам трагедии были встречены Тель-Авивом с пониманием и искренней благодарностью.

Как сообщает Lb.ua, в Израиле это общепринятая практика и свои места также уступили некоторые местные чиновники, в том числе, министр охраны окружающей среды Израиля Зеев Элькин.

"Президент Зеленский, кстати, предложил отдать одно из мест моей маме, но мы не захотели этого делать. Думаю, что не было со стороны вашего президента никакой провокации. Он — друг министра Элькина. А Элькин поступил точно так же", — сказал он.

По словам дипломата, украинского лидера правильно поняли в Израиле. В частности, об этом свидетельствуют результаты переговоров, которые прошли на высшем уровне.

Посол отметил, что критика действий Зеленского в Украине связана с тем, что в стране еще заметны последствия президентской избирательной кампании.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Израиль, но не принял участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.

Позже Зеленский провел встречу с президентом Израиля и напомнил о миллионах жертв Холокоста в Украине.