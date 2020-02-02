"Контрики втянули в мокрое": у Авакова намекнули на след СБУ в убийстве "русского агента" Шеремета

Всплыли новые детали в убийстве Павла Шеремета / УНИАН

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в частной переписке в мессенджере с экс-пресс-секретарем полка полиции Днепр-1 и батальона Донбасс Василисой Мазурчук рассказал о расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Из слов Шевченко следует, что к делу могут быть причастны контрразведчики СБУ.

"Ваши друзья опера-контрики накосячили, втянули ребят в мокрое и нам кинули расследовать – какого черта? Сами бы свое черное и расследовали бы – переквалифицировали на 258 теракт и вперед. Так нет же, пусть менты мучаются и получают от журналистов пиздюлей за нераскрытое дело Шеремета, а мы Буче и Пуме будем рассказывать, как надо молчать по-партизански", - написал Шевченко Мазурчук.

Он также добавил, что Шеремет являлся агентом России.

"Пусть Юля и Андрей честно все расскажут, кто их надоумил и под каким соусом мочкануть этого русского агента Шеремета, будь он неладен и все. Хотя они и не знали, кого и за что на самом деле идут работать", - добавил Шевченко в переписке, опубликованной в Facebook Мазурчук.

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Отметим, что Мазурчук является женой сотрудника СБУ, консультанта-эксперта по оперативным вопросам 1 отдела 5 управления Департамента контрразведки СБУ. При этом она впереписке с Шевченко она обвинила следователей в сливе информации бывшему соратнику Виктора Януковича Андрею Портнову, на что Шевченко ответил, что не знает, "где и что берет Портнов".

/ Фейсбук В.Мазурчук

/ Фейсбук В.Мазурчук

Напомним, ранее Портнов "слил" в Сеть запись, которая якобы должна доказывать вину подозреваемых.