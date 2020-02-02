"Платит высокую цену": Порошенко предрек Путину проблемы из-за Донбасса

Петр Порошенко / УНИАН

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который неоднократно пропускал допросы в ГБР, заявил, что страна не имела армии, когда он пришел к власти. По его словам, на сегодняшний день ВСУ заставили Россию заплатить высокую цена за свою агрессию.

"Когда я был избран президентом, в Украине вообще не было армии. Сегодня мы имеем одну из самых эффективных и одну из самых опытных армий Европы, и мы тратим более 6% нашего ВВП на развитие сектора. И результаты этого Путин четко понимает, но безусловно нам очень трудно бороться против крупнейшей военной машины Европы", – рассказал Порошенко в интервью изданию Euractiv.

При этом он указал, что президент РФ Владимир Путин "платит гораздо более высокую цену" за агрессию на Донбассе.

"Сейчас очень важно, что весь мир понимает, что это российская агрессия против суверенного и независимого государства. Россия также теряет тысячи своих солдат на украинском поле боя, и в этой ситуации, безусловно, Путин не готов, поскольку это опасно для стабильности внутри РФ", – подчеркнул бывший украинский руководитель.

Как ранее сообщал Главред, пятый президент Украины Петр Порошенко объяснил, как остановит конфликт на Донбассе.