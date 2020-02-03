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"Просто западло": стало известно, сколько украинцев разговаривают дома по-русски

3 февраля 2020, 17:37

Одинаково часто по-русски и по-украински говорят 23,7% опрошенных.

Языковая проблема
Стало известно, сколько украинцев дома общаются по-русски / "РБК-Украина"

Украинцы чаще разговаривают дома на украинском языке. При этом число тех, кто разговаривает в быту по-русски, в три раза ниже.

Согласно данным свежего исследования, 37,3% жителей Украины в семье общаются исключительно по-украински.

В то же время среди жителей Украины число тех, кто разговаривает в семье только по-русски, равно 13,5%.

Согласно результатам соцопроса, преимущественно по-украински дома говорят 11% респондентов (48,3% вместе с теми, кто исключительно по-украински), а преимущественно по-русски – 14,5% (28% вместе с теми, кто исключительно по-русски).

Добавим, что одинаково часто по-русски и по-украински говорят 23,7% опрошенных.

Отметим, исследование было проведено Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года.

Отметим, языковой вопрос - извечная тема споров в соцсетях, и даже намека на то, что эти споры утихают, нет.

"Неодолимая борьба за украинский язык приводит к тому, что патриоты Украины, в том числе из власть имущих, вынуждены писать все на русском языке, чтобы россияне их читали. Вы видели россиянина, который бы ломал копья с украинцем на украинском? Ну я по крайней мере не видел", - пишет некий пользователь Сети.

"А я им сразу говорю: "я твой говносвинячий недоразвитый язык не понимаю" и они переходят на нормальный русский. На окраине просто ущербные привыкли коверкать русский язык. Есть слово "молва", но дебил половину 6ля*ь звуков не осознает, вот и повторяет "мова", - пишет другой пользователь Сети.

"Вся суть в том что своей бурной деятельностью они добились того что спилкувати мовою просто стало западло! Выучить то не проблема, просто западло, унизительно как то", - добавил Игорь Дмитриев.

"Самый прикол в том что они убеждают молодёжь что украинский язык Советы запрещали,я служил в Москве 79-81 к нам приходили хохлы практически не разговаривали на русском, но сука все были твёрдо убеждены, что если б не москали то они жили б богато", - высказался Игорь Худяков.

Читайте также"Против 69%": украинцы не хотят "дарить" русскому языку статус государственного - опросНапомним, ранее сообщалось, певица Ассоль разозлила пользователей сетей в Facebook тем, что рассказала о своей песне на Евровидение 2020 по-русски.

Пользователи сетей высказали свое недовольство в комментариях под видео с интервью Ассоль на странице СТБ на Facebook.

"Песня Называется Save It, и она о том, как важно беречь планету, на которой мы живем. Как важно обращать внимание на глобальные вещи. Но для того, чтобы обратить на них внимание, нужно начать с себя: я не знаю - не бросать мусор, не использовать пластик, если использовать, то правильно его сортировать", - говорит Ассоль на видео.

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