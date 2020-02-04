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Новосад гневно отреагировала на фотожабу с Киану Ривзом в учебнике по истории

4 февраля 2020, 20:30

Чиновница утверждает, что в стране практически отсутствует достоверная школьная литература.

Новосад не оценила юмор авторов учебника по истории / jigsawdeaad / Twitter

Министр образования Анна Новосад заявила, что ситуация с мемом в учебнике истории за 10 класс демонстрирует, что издатели безответственно относятся к верстке и печати обучающей литературы.

"Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии - это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников. К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов (и не только визуальных), а подход к изложению информации логический и способствует лучшему обучению", - написала она в Facebook.

По словам Новосад, министры ранее пытались бороться с достоверностью в учебниках, но пока безрезультатно. Она заявила, что уже удалось побороть глобальную коррупцию процесса книгоиздания, но качество не появилось.

"Мы пошли наиболее кардинальным путем - жесткая реорганизация ИМСО, который сегодня проводит последние экспертизы учебников и создание Украинского института развития образования, который должен серьезно пересмотреть критерии отбора и экспертизы. Первая пилотная экспертиза УИРО состоится осенью 2020года. Ее будут проходить все учебники для 4-х классов НУШ. Я надеюсь, что качественно новый результат мы сможем получить уже для учебников 5-х классов", - подчеркнула министр.

Новосад отметила, что кому-то преобразования могут показаться медленными. Однако она видит только такой путь к изменениям, если это не будут "реформы для галочки".

Напомним, автор украинского учебника по всемирной истории за 10 класс Игорь Щупак заявил, что осознанно оставил на страницах учебника фотографию Обед на небоскребе с прифотошопленным Киану Ривзом.

фотожаба мем Киану Ривз Министерство образования и науки Украины новости Украины Анна Новосад
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