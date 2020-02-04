В ПЦУ исключили патриарха Филарета из Синода

Филарет исключен из Синода ПЦУ за пропуски / УНИАН

Почетный патриарх Филарет отныне исключен из рядов Синода Православной церкви Украины.

Как сообщили в пресс-службе ПЦУ, данное решение было принято в рамках закона.

В церкви подчеркнули, что Филарет отсутствовал на шести заседаниях Синода, не объяснил причину отсутствия. Более того, патриарх необоснованно отказывался участвовать в заседаниях.

Уточняется, что Филарет утратил канонические права и обязанности управления епархией, но при этом он остается епископом ПЦУ.

В заявлении почетного патриарха призвали выйти из самоизоляции.

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Как ранее сообщалось, требования почетного патриарха Филарета о восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата являются антиканоническими и ничтожными, заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Напомним, ранее патриарх Филарет заявил об отзыве своей подписи под постановлением Поместного Собора от 15 декабря 2018 года, на котором была ликвидирована Украинская православная церковь Киевского патриархата.

Также Филарет обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с требованием.