"Подгребет фронт": каким областям Украины грозит погодная "невезуха"

Некоторым областям Украины грозит погодная "невезуха", предупредила синоптик / УНИАН

Cиноптик Наталья Диденко предупредила, что в четверг, 6 февраля, в ряде областей Украины из-за циклона Петра еще задержится непогода.

На юге и востоке нашей страны, кроме Харьковской и Днепропетровской области, прогнозируются сильные осадки и сопутствующие зимние неблагоприятные явления, поделилась эксперт в Facebook.

Эксперт добавила, что 6 февраля днем с северо-запада Европы к западу и северу Украины "подгребет" атмосферный фронт, и в этих регионах прогнозируется снежок.

"Температура воздуха наконец смоет весенний макияж и станет похожей на себя: ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму - до +4…+9 градусов", - отметила синоптик.

Диденко подчеркнула, что местами ожидается сильный порывистый ветер, на дорогах возможна гололедица.

Читайте такжеПогода в Украине на февраль: синоптик назвал среднюю температуру и указал на "сюрприз"Погода в Киеве в четверг днем прогнозируется облачная, во второй половине дня возможен снег. Ночью ожидается -6…-8 градусов, а днем может потеплеть до нуля градусов.

Напомним, Наталья Диденко предупреждала, что 5 февраля в Украину ворвется грозный южный циклон. Ранее стало известно, что в ряде областей нашей страны бушевала непогода, без электроснабжения остались десятки населенных пунктов.