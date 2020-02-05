Январь для "слуг народа" превратился в сплошной кошмар

Слуга народа / УНИАН

Очень наглядно сравнение декабрьского информпотока с январским...И вот начался январь. Кому-то очень понравилось новогоднее обращение президента, а кого-то резануло уже знаменитое "какая разница". У оппозиции появился уверенный повод потыкать главу государства носом в разницу. Тыкали на фоне послепраздничного информационного затишья усердно.

Тут случился Оман, о поездке туда Зеленского Офис президента сообщил уже после того, как об этом прознали СМИ. Мендель была, как всегда, неподражаемо несуразна в комментариях о рабочем отпуске главы государства. Комедию перебила трагедия, под Тегераном сбили наш пассажирский лайнер, президент в шлепках в Омане, глава СБУ на лыжах во Франции, глава Офиса тоже где-то на отдыхе. Позже будет организована хорошо продуманная встреча тел погибших в Борисполе, но первые впечатления от реакции государства на гибель своих граждан были так себе.

Потом стала набирать волну тема денежных вознаграждений министров и топ-чиновников. Коболев и Витренко заработали 29 миллионов долларов, Бородянский выплатил себе и замам два миллиона гривен по итогам года. Подтянулась информация по другим министерствам, а когда волна стала, казалось, утихать, министр образования рассказала, что на 36 тысяч не прокормить ребенка. Люди могут чего-то не знать про Оман и систему ПВО Ирана, но про детей и деньги Анне Новосад здесь расскажет каждая.

Читайте также"Mendel needs a pendel": пресс-служба Зеленского перепутала название КанадыАлексей Гончарук на неформальной встрече членов правительства с представителями Нацбанка посетовал на туман в голове Зеленского, и запись разговора тут же отказалась опубликована. Молодой премьер труханул и написал заявление об отставке, сопроводив его клятвами в своей железобетонной лояльности. Президент пощадил, но выглядело все это хреново, как для премьера, так и для Зеленского. С правительством вообще дела не очень, и нежные призывы в Давосе к иностранным инвесторам звучали издевательски по отношению к отечественному бизнесу, который по-прежнему находится в загоне.

Один депутат-"слуга" учредил межфракционную группу скрепоозабоченных, другой посоветовал старушке продать собачку, чтобы заплатить за газ, третья не опознала и пригвоздила корифея отечественной социологии, а в извинениях перепутала его фамилию, которую должна была бы знать по профильному образованию.

На главу Госкино назначена чиновница, занимавшаяся сельским хозяйством на уровне области. Заместителем главы ГБР стал адвокат Януковича. Оправдан и вновь возглавил Окружной административный суд Киева скандально знаменитый судья Вовк, а сам ОАСК будет иметь решающее слово при спорных ситуациях в Высшей квалификационной комиссии судей и при увольнении членов Высшего совета правосудия. По ходу января проходили беспомощные судебные заседания по делу Шеремета. Министр культуры Бородянский пообещал создать объединение правильных журналистов, а неправильным грозит срок до семи лет "за дезинформацию".

В общем, январь вышел каким-то сплошным кошмаром для "слуг".